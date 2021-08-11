Dolar ve euro bu kez sabit kaldı! İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları Dolar ve euro kuru 11 Ağustos 2021 Çarşamba gününde bir önceki güne göre düşüş gösterdi. Son durumu merak edenler Dolar - euro kuru bugün ne kadar, kaç TL 11 Ağustos 2021 Çarşamba? sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

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Türkiye'de piyasalar Merkez Bankasının gerçekleştireceği para politikaları kurulundan çıkacak olan faiz kararını bekliyor. Banka son 4 toplantıda faizde değişikliğe gitmezken vatandaşlar da bu gelişme öncesi döviz kurlarındaki son durumu araştırıyor. DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA ? Dolar kuru 11 Ağustos 2021 Çarşamba gününde serbest piyasada açılışta 8,6150 TL'den alınıyor, 8,6170 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,1120 TL'den alınıyor, 10,1140 TL'den satılıyor. Öte yandan 10 Ağustos Salı günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,6080, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 10,0800 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 11 Ağustos 2021 Çarşamba gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 11.22 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,6112 8,6135 Avro 10,1021 10,1089 Sterlin 11,9176 11,9246 İsviçre Frangı 9,3321 9,3402 Japon Yeni 0,0783 0,0774 S. Arabistan Riyali 2,2917 2,3032 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör euro kuruekonomi