Star TV Yayın Akışı| Sevilen aksiyon filmi Adalet Birliği Star'daKandil simidi nasıl yapılır? Miraç Kandili simidi tarifi |Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi ve malzemeleriZiraat Bankası personel alımı 2021 | Ziraat Bankası KPSS'siz 230 memur alımı başvuru şartlarıFransız medyasından Türkiye manşeti: "Macron bunu artık anladı"Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 81 ilde yapıldı, binlerce kişi yakalandıAÖF ara sınav tarihleri 2021 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi vize tarihleriÇağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın sessizliğini bozdu!ŞOK 10 Mart 2021 kataloğu | ŞOK bu hafta yeni ürünleriyle karşınızda!Paris Saint-Germain (PSG)- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler...FOX TV Yayın Akışı |Masumiyet yeni bölümüyle FOX'ta
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba güncel dolar ve euro kuru fiyatları

Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba güncel dolar ve euro kuru fiyatları

Dolar ve euro kuru yeni günde yükselişini sürdürüyor. Dün 7,70 seviyelerine kadar çıkan dolar kuru 7,6400, euro kuru ise 9,0800 TL'den güne başladı. Son durumu merak edenler Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba güncel dolar ve euro kuru fiyatları başlığıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

ABD'deki  tahvil piyasası tüm piyasaları olduğu gibi Türkiye'yi de etkiledi. Bu nedenle dolar ve euro kurundaki yükseliş sürüyor.

DOLAR VE EURO (AVRO) BUGÜN NE KADAR OLDU? 

Dolar kuru saat serbest piyasada açılışta  7,6380 TL'den alınıyor, 7,6400'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 9,0780 TL'den alınıyor, 9,0800 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü  kapanıştaki satış fiyatı, 7,6171 lira oldu. Öte yandan dolar kuru dün en düşük 7,6058 TL seviyelerine indi, en yüksek ise 7,6699 seviyesine çıktı. 

Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 9,0666 TL olarak kayıtlara geçti. Ayrıca euro dün 9,0447 TL ile günün en düşük değerini gördü, 9,1095 TL ile günün en yüksek değerine ulaşmıştı.

CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

 10 MART 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL DOLAR VE EURO KURU FİYATLARI

10 Mart Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.54  itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                        ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları  7,6422     7,6435

Avro             9,0796     9,0849

Sterlin         10,5999    10,6165

İsviçre Frangı 8,2178  8,2275

Japon Yeni   0,0707     0,0699

S. Arabistan Riyali  2,0324   2,0426

Norveç Kronu  0,8953     0,9007

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI

Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba güncel dolar ve euro kuru fiyatları

Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba güncel dolar ve euro kuru fiyatları

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT