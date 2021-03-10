Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba güncel dolar ve euro kuru fiyatları

ABD'deki tahvil piyasası tüm piyasaları olduğu gibi Türkiye'yi de etkiledi. Bu nedenle dolar ve euro kurundaki yükseliş sürüyor.

DOLAR VE EURO (AVRO) BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar kuru saat serbest piyasada açılışta 7,6380 TL'den alınıyor, 7,6400'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 9,0780 TL'den alınıyor, 9,0800 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 7,6171 lira oldu. Öte yandan dolar kuru dün en düşük 7,6058 TL seviyelerine indi, en yüksek ise 7,6699 seviyesine çıktı.

Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 9,0666 TL olarak kayıtlara geçti. Ayrıca euro dün 9,0447 TL ile günün en düşük değerini gördü, 9,1095 TL ile günün en yüksek değerine ulaşmıştı.

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10 MART 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL DOLAR VE EURO KURU FİYATLARI

10 Mart Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.54 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,6422 7,6435

Avro 9,0796 9,0849

Sterlin 10,5999 10,6165

İsviçre Frangı 8,2178 8,2275

Japon Yeni 0,0707 0,0699

S. Arabistan Riyali 2,0324 2,0426

Norveç Kronu 0,8953 0,9007

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI