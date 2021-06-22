Dolar ve euro düşse de son durum can sıkıcı! Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? (22 Haziran 2021 Salı ) Dolar ve euro kuru 22 Haziran 2021 Salı gününe düşüşle başladı. Kurdaki son durumu merak edenler de Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? sorusunun yanını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

A+ A-

Veri gündeminin yoğun olduğu 22 Haziran 2021 Salı gününde dolar ve euro kuru düşüşle güne başladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,3'lük artışla 8,7695'ten günü tamamlamasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,7979 ile tarihi zirvesini görmüştü. Peki Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? (22 Haziran 2021 Salı) Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 17.00 Avro Bölgesi, haziran ayı Tüketici Güven Endeksi 17.00 ABD, mayıs ayı ikinci el konut satışları 17.00 ABD, haziran ayı Richmond Fed İmalat Endeksi 21.00 ABD, Powell Temsilciler Meclisi'nde sunum yapacak DOLAR VE EURO KURU SERBEST PİYASADA BUGÜN NE KADAR OLDU? (22 HAZİRAN 2021 SALI) Dolar kuru serbest piyasada açılışta 22 Haziran 2021 Salı gününde açılışta 8,7820 TL'den alınıyor, 8,7840 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,4500 TL'den alınıyor, 10,4520 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 10,4450 , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,3820 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 22 HAZİRAN 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 22 Haziran 2021 Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.25 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,7506 8,7528 Avro 10,4223 10,4294 Sterlin 12,1593 12,1702 İsviçre Frangı 9,5252 9,5231 Japon Yeni 0,0799 0,0787 S. Arabistan Riyali 2,3253 2,3369 Norveç Kronu 1,0144 1,0205 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör dolar kuru canlıeuro kuru