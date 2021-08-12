Dolar ve euro düşüşe geçti, gözler Merkez Bankasının faiz kararında! İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları... Merkez Bankasının Para Politikaları Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı merakla beklenirken dolar ve euro kuru düşüşle güne başladı. Son durumu merak edenler ise dolar - euro kuru ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları...

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Yurt içi piyasalarda yoğun veri gündeminin takip edileceği 12 Ağustos 2021 Perşembe gününde piyasaların merakla beklediği faiz kararı da açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak olan PPK toplantısından çıkacak karar merakla beklenirken katılan ekonomistlerin birçoğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde tutulmuştu. İşte piyasalar tarafından takip edilecek veriler: 10.00 Türkiye, haziran sanayi üretimi 12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı sanayi üretimi 14.00 Türkiye, PPK faiz kararı 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri 15.30 ABD, temmuz ayı ÜFE 15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE ? Dolar kuru 12 Ağustos 2021 Perşembe gününde serbest piyasada açılışta 8,6040 TL'den alınıyor, 8,6580 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,1600 TL'den alınıyor, 10,1250 TL'den satılıyor. Öte yandan 11 Ağustos Çarşamba günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,6080, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 10,0800 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 12 Ağustos 2021 Perşembe gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 11.24 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,5783 8,5807 Avro 10,0605 10,0903 Sterlin 11,9106 11,9284 İsviçre Frangı 9,3003 9,3071 Japon Yeni 0,0780 0,0777 S. Arabistan Riyali 2,2824 2,2938 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör euro kuruekonomi