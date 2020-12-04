Ekonomi ve hukuka ilişkin reform çalışmaları sürerken dolar ve euro kurundaki yeni güne yükselişle başladı. Piyasalar bugün yurt içinde Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri ve reel efektif döviz kuru verisine odaklanırken döviz kurlarındaki son durum da yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 4 Aralık 2020 Cuma dolar ve euro kuru fiyatları...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,51 oranında değişim gösterdi. Saat 11.02 itibariyle bir dolar 7,8019 TL'de alınıyor, 7,8112 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,61 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,4806 TL, satış kuru ise 9,4978 TL’dir.

4 ARALIK CUMA DOLAR KURU NE KADAR OLDU BUGÜN?

Dolar kuru bugün açılışta 7,8050 liradan alınıyor, 7,8070 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7780 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

4 ARALIK CUMA EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında avro 9,4840 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,4860 lira olarak belirlendi. Dünkü günü kapanışta euronun satış fiyatı 9,4580 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

4 Aralık Cuma günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

4 Aralık Cuma günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU VERİSİ TAKİP EDİLECEK

Yurt içinde, dün açıklanan kasım ayı enflasyonunun piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin ardından 1.315 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları sonrası kayıplarını telafi ederek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 1.330,85 puandan tamamladı. Dün Bakan Elvan'ın açıklamaları sonrası düşüşe geçerek, yüzde 1,1 azalışla 7,7755'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8070 seviyesinde işlem görüyor.

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada, kasım enflasyonunun, gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini anımsatarak, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri ve reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise ABD'nin kasım ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.