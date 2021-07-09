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  3. Dolar ve euro haftanın son gününe düşüşle merhaba dedi! Serbest piyasada dolar - euro kuru alış , satış fiyatı bugün ne kadar? 9 Temmuz 2021 güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro haftanın son gününe düşüşle merhaba dedi! Serbest piyasada dolar - euro kuru alış , satış fiyatı bugün ne kadar? 9 Temmuz 2021 güncel döviz kuru fiyatları

Döviz kurları 9 Temmuz 2021 Cuma gününe bir önceki güne göre düşüşle başladı. Bu kapsamda kurlardaki son durumu merak edenler Serbest piyasada dolar - euro kuru alış , satış fiyatı bugün ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. İşte 9 Temmuz 2021 güncel döviz kuru fiyatları...

Yoğun veri gündeminin takip edileceği 9 Temmuz 2021 Cuma gününe döviz kurları düşüşle başladı. Özellikle dolar ve euro kuru bir önceki güne göre düşüşle başladı. Son durum merak edilirken bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile Fed'in para politikası raporunun takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı ödemeler dengesi

10.00 Türkiye, TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi

14.30 Avro Bölgesi, ECB'nin toplantı tutanakları

18.00 ABD, Fed'in para politikası raporu

BUGÜN DOLAR - EURO  FİYATI SERBEST PİYASADA NE KADAR OLDU 8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 9 Temmuz 2021 Cuma gününde açılışta 8,6940 TL'den alınıyor, 8,6960 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2950  TL'den alınıyor, 10,2970 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6820 , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,3110 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Dolar ve euro haftanın son gününe düşüşle merhaba dedi! Serbest piyasada dolar - euro kuru alış , satış fiyatı bugün ne kadar? 9 Temmuz 2021 güncel döviz kuru fiyatları

9 TEMMUZ 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

9 Temmuz 2021 Cuma gününe döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 11.08 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                     8,6790                8,6908

Avro                              10,2838              10,2896

Sterlin                           11,9666              11,9753

İsviçre Frangı                9,4941                9,5065

Japon Yeni                    0,0791                0,0788

S. Arabistan Riyali        2,3095                2,3211

Norveç Kronu               0,9874                0,9933

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro haftanın son gününe düşüşle merhaba dedi! Serbest piyasada dolar - euro kuru alış , satış fiyatı bugün ne kadar? 9 Temmuz 2021 güncel döviz kuru fiyatları

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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