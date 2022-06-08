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  3. Dolar ve euro hareketlendi, altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altın 1000 TL'yi aştı, yatırım yapan köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları

Dolar ve euro hareketlendi, altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altın 1000 TL'yi aştı, yatırım yapan köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı faiz çıkışı sonrası piyasalarda yaşanan hareketlenme sürüyor. Döviz kurlarında yaşanan artışla paralel olarak altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Gram altının satış fiyatı 1000 TL'yi aşarken 8 Haziran 2022 Çarşamba serbest piyasa altın fiyatları haberimizde.

Dolar ve euro hareketlendi, altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altın 1000 TL'yi aştı, yatırım yapan köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 8 Haziran 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...