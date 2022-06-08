Dolar ve euro hareketlendi, altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altın 1000 TL'yi aştı, yatırım yapan köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları
Dolar ve euro hareketlendi, altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altın 1000 TL'yi aştı, yatırım yapan köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı faiz çıkışı sonrası piyasalarda yaşanan hareketlenme sürüyor. Döviz kurlarında yaşanan artışla paralel olarak altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Gram altının satış fiyatı 1000 TL'yi aşarken 8 Haziran 2022 Çarşamba serbest piyasa altın fiyatları haberimizde.