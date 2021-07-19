Dolar ve euro ibreyi yukarı çevirdi, yükselişe başladı! İşte 19 Temmuz 2021 Pazartesi güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları Dolar ve euro kuru haftanın ilk günü olan 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe geçtiğimiz haftaya göre düşüşle başlasa da ilerleyen saatlerde yükselişe geçti. Son durumu merak edenler Serbest piyasada dolar - euro ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 19 Temmuz 2021 Pazartesi güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları

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Piyasalarda Kurban Bayramı tatili öncesi, delta varyantı nedeniyle negatif bir seyir hakim oluyor. Düşüşte olan kur yeni haftanın ilk günüyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Son durumu merak edenler Serbest piyasada dolar - euro ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. 19 Temmuz 2021 Pazartesi güncel döviz kuru alış ve satış fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz... Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 10.00 Türkiye, temmuz ayı tüketici güven endeksi 10.00 Türkiye, haziran ayı Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi 14.00 Türkiye, TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantı özeti SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL 19 TEMMUZ 2021 CUMA ? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 19 Temmuz 2021 Cuma gününde açılışta 8,5400 TL'den alınıyor, 8,5420 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,0820 TL'den alınıyor, 10,0840 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun Cuma günkü kapanıştaki satış fiyatı 8,5360, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,1090 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 12.06 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,6017 8,6051 Avro 10,1244 10,1314 Sterlin 11,7911 11,7999 İsviçre Frangı 9,3332 9,3414 Japon Yeni 0,0787 0,0781 S. Arabistan Riyali 2,2868 2,2982 Norveç Kronu 0,9596 0,9653 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör