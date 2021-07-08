Dolar ve euro ibreyi yükselişe çevirdi! Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? 8 Temmuz 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları Dolar ve euro kuru serbest piyasada 8 Temmuz 2021 Perşembe gününe yükselişle başladı. Dolar 8,70 TL'nin altında seyrediyor, euro kuru ise 10,20 TL'nin üzerinden satılıyor. Peki Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte 8 Temmuz 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları...

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Koronavirüs salgınında çıkan yeni varyantlar, piyasalar üzerinde endişe yaratmaya devam ederken bu durum döviz fiyatlarında da yükselişe neden oldu. Kur, 8 Temmuz 2021 Perşembe gününe yükselişle başladı. Analistler, Fed tutanaklarının da para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltmadığını söylerken, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri 15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları BUGÜN DOLAR - EURO FİYATI SERBEST PİYASADA NE KADAR OLDU 8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 8 Temmuz 2021 Perşembe gününde açılışta 8,6860 TL'den alınıyor, 8,6880 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2700 TL'den alınıyor, 10,2720 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,7050 , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,2620 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 8 Temmuz 2021 Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını aşağıdan görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.12 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,6831 8,6908 Avro 10,2559 10,2774 Sterlin 11,9799 12,0043 İsviçre Frangı 9,3845 9,3896 Japon Yeni 0,0791 0,0787 S. Arabistan Riyali 2,3080 2,3196 Norveç Kronu 0,9890 0,9949 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör euro kurudöviz fiyatları