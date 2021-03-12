Dolar ve euro kaç TL oldu? 12 Mart 2021 Cuma güncel döviz kurları

Dış odaklı gelişmelerle yükselişe geçen dolar kuru tekrar 7,50 seviyelerinde seyretmeye başladı. Euro kuru ise 9 TL'nin hemen altına seyretmeye devam ederken son durum da merak konusu oldu.

DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 7,5050 TL'den alınıyor, 7,5070'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 8,9830 TL'den alınıyor, 8,9850 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 7,4767 lira oldu. Öte yandan dolar kuru dün en düşük 7,4735 TL seviyelerine indi, en yüksek ise 7,5761 seviyesine çıktı.

Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 8,9757 TL olarak kayıtlara geçti. Ayrıca euro dün 8,9596 TL ile günün en düşük değerini gördü, 9, 0545 TL ile günü n en yüksek değerine ulaşmıştı.

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12 MART 2021 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

12 Mart Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.37 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,5617 7,5663

Avro 9,0335 9,0426

Sterlin 10,5403 10,5538

İsviçre Frangı 8,1558 8,1749

Japon Yeni 0,0695 0,0694

S. Arabistan Riyali 2,0107 2,0207

Norveç Kronu 0,8898 0,8951

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI