Dolar ve euro kaç TL oldu? 12 Mart 2021 Cuma güncel döviz kurları
Dolar ve euro kuru düne oranla yeni güne az da olsa yükselişle başladı. Piyasalar bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomik reform paketine odaklandı. Peki Dolar ve euro kaç TL oldu? sorusu araştırılıyor. İşte 12 Mart 2021 Cuma güncel döviz kurları...
Dış odaklı gelişmelerle yükselişe geçen dolar kuru tekrar 7,50 seviyelerinde seyretmeye başladı. Euro kuru ise 9 TL'nin hemen altına seyretmeye devam ederken son durum da merak konusu oldu.
DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU?
Dolar kuru serbest piyasada açılışta 7,5050 TL'den alınıyor, 7,5070'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 8,9830 TL'den alınıyor, 8,9850 TL'den satılıyor.
Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 7,4767 lira oldu. Öte yandan dolar kuru dün en düşük 7,4735 TL seviyelerine indi, en yüksek ise 7,5761 seviyesine çıktı.
Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 8,9757 TL olarak kayıtlara geçti. Ayrıca euro dün 8,9596 TL ile günün en düşük değerini gördü, 9, 0545 TL ile günü n en yüksek değerine ulaşmıştı.
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12 MART 2021 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
12 Mart Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.37 itibariyle aşağıdaki gibidir.
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,5617 7,5663
Avro 9,0335 9,0426
Sterlin 10,5403 10,5538
İsviçre Frangı 8,1558 8,1749
Japon Yeni 0,0695 0,0694
S. Arabistan Riyali 2,0107 2,0207
Norveç Kronu 0,8898 0,8951
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)