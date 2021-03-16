Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 16 Mart Salı dolar güncel fiyatları, güncel döviz kurları Dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru yeni günde yükselişle 7,5320 TL'den, euro kuru ise 9 TL'nin hemen altında güne başladı. Bu kapsamda Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 16 Mart Salı dolar güncel fiyatları, güncel döviz kurları...

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Yurt içinde dalgalı bir seyir izleyen dolar ve euro kuru yeni güne yükselişle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler araştırmalarda bulunuyor. DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU? DOLAR GÜNCEL FİYATLARI Dolar kuru serbest piyasada açılışta 7,5300 TL'den alınıyor, 7,5320'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 8,9930 TL'den alınıyor, 8,9950 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı,7,5460 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 8,9920 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 16 MART 2021 SALI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 16 Mart Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.10d itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 7,5320 7,5373 Avro 8,9943 9,0044 Sterlin 10,4506 10,4617 İsviçre Frangı 8,1335 8,1515 Japon Yeni 0,0691 0,0690 S. Arabistan Riyali 2,0028 2,0129 Norveç Kronu 0,8873 0,8926 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI Tayfun Altuntaş Editör euro kuru