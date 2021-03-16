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  3. Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 16 Mart Salı dolar güncel fiyatları, güncel döviz kurları

Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 16 Mart Salı dolar güncel fiyatları, güncel döviz kurları

Dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru yeni günde yükselişle 7,5320 TL'den, euro kuru ise 9 TL'nin hemen altında güne başladı. Bu kapsamda Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 16 Mart Salı dolar güncel fiyatları, güncel döviz kurları...

Yurt içinde dalgalı bir seyir izleyen dolar ve euro kuru yeni güne yükselişle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler araştırmalarda bulunuyor.

DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU? DOLAR GÜNCEL FİYATLARI

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 7,5300 TL'den alınıyor, 7,5320'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 8,9930 TL'den alınıyor, 8,9950 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü  kapanıştaki satış fiyatı,7,5460 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 8,9920 TL olarak kayıtlara geçti.

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16 MART 2021 SALI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

16 Mart Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.10d  itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                        ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları  7,5320       7,5373

Avro             8,9943       9,0044

Sterlin        10,4506      10,4617

İsviçre Frangı 8,1335   8,1515

Japon Yeni   0,0691     0,0690

S. Arabistan Riyali 2,0028  2,0129

Norveç Kronu  0,8873       0,8926

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI

Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 16 Mart Salı dolar güncel fiyatları, güncel döviz kurları

Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 16 Mart Salı dolar güncel fiyatları, güncel döviz kurları

Tayfun Altuntaş
Editör
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