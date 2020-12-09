Dolar ve euro kuru bugün ne kadar? (9 Aralık 2020 Salı) 1 dolar kaç TL?

Ekonomi ve hukuka ilişkin reform çalışmaları sürerken, 11 Aralık'ta toplanacak AB Zirvesinde Türkiye'ye yaptırım gelip gelmeyeceği piyasaların odağında yer alıyor. Yurt içinde piyasaların takip edeceği önemli bir veriler bulunmazken dolar ve euro kurundaki dalgalı seyir yeni günde de sürüyor. Dövize yatırım yapmak isteyenler veya söz konusu para birimlerini kullananlar fiyatlar hakkında araştırmalarda bulunuyorlar. Peki Dolar ve euro kuru bugün ne kadar? (9 Aralık 2020 Çarşamba ) 1 dolar kaç TL? İşte detaylar...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,38 oranında değişim gösterdi. Saat 10.09 itibariyle bir dolar 7,8278 TL'de alınıyor, 7,8363 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,28 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,5084 TL, satış kuru ise 9,512 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR ?( 9 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA)

Dolar kuru bugün açılışta 7,8160 liradan alınıyor, 7,8180 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8210 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO

Piyasaların açılışında avro 9,4840 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,4860 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,4870 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

9 Aralık Çarşamba bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

9 Aralık Çarşamba günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirleri devam ettirmesiyle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.

BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kazanarak 1.339,89 puanla tüm zamanların en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştirirken, dün günü 7,8191'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 7,8190 seviyesinde işlem görüyor.

Kovid-19 aşısı ile ilgili gelişmeler, küresel ölçekte ekonomiyi destekleme adımları ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu kaydetti.

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi'nde, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nın kabul edilmesine karşın, sürecin devam ettiğini belirterek, tasarının yasalaşması için önce Senato'da kabul edilmesi, ardından da Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerektiğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası düşüşlerde ise 1.290 puanın destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.