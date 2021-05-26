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  3. Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 26 Mayıs 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 26 Mayıs 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Piyasalarda veri gündeminin sakin olduğu 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününde dolar ve euro kuru bir önceki güne göre yeni güne yükselişle başladı. Peki Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 26 Mayıs 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları ...

Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan dolar ve euro kurunun serbest piyasadaki son durum her gün yaşanan dalgalanmalar nedeniyle merak ediliyor. Bu kapsamda Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? sorusu internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından çokça araştırılıyor. İşte 26 Mayıs 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları... 

SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününde açılışta 8,4350 TL'den alınıyor, 8,4370' dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,3310 TL'den alınıyor, 10,3330 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun önceki kapanıştaki satış fiyatı 8,4470 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,3420 TL olarak kayıtlara geçti.

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26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.43 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ             SATIŞ

ABD Doları                     8,4227            8,4295

Avro                               10,3207          10,3313

Sterlin                            11,9276          11,9404

İsviçre Frangı                 9,4154            9,4179

Japon Yeni                     0,0776            0,0773

S. Arabistan Riyali          2,2424            2,2536

Norveç Kronu                 1,0125            1,0186

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Tayfun Altuntaş
Editör
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