Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu, kaç TL? 2 Nisan 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları Dolar ve euro kuru 1 Nisan Cuma gününe, bir önceki güne göre düşüşle başladı. Bu kapsamda kurlardaki son durum merak konusu oldu. Peki Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2 Nisan 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları

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Merkez Bankası'nda yaşanan gelişmeler sonrası dolar kurunda yaşanan dalgalanma sürerken döviz kurları bu kez düşüşe geçince son durum vatandaşların ve yatırımcıların odağına yer alıyor. Küresel piyasalarda tatil havası hakimken iç piyasalar Türkiye, ocak ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerini takip edecek. SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Dolar kuru serbest piyasada açılışta "8,1220 TL'den alınıyor, 8,1240 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise açılışta, " 9,5650 TL'den alınıyor, 9,5670 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,1670 lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,6130 olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 2 NİSAN 2021 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 2 Nisan Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.35 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI ABD Doları 8,0593 8,0650 Avro 9,5037 9,5465 Sterlin 11,1628 11,2165 İsviçre Frangı 8,5594 8,5727 Japon Yeni 0,0734 0,0728 S. Arabistan Riyali 2,1541 2,1649 Norveç Kronu 0,9471 0,9528 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) BANKA DÖVİZ KURU FİYATLARI Tayfun Altuntaş Editör