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Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu, kaç TL? 2 Nisan 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kuru 1 Nisan Cuma gününe, bir önceki güne göre düşüşle başladı. Bu kapsamda kurlardaki son durum merak konusu oldu. Peki Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2 Nisan 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu, kaç TL? 2 Nisan 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları

Merkez Bankası'nda yaşanan gelişmeler sonrası dolar kurunda yaşanan dalgalanma sürerken döviz kurları bu kez düşüşe geçince son durum vatandaşların ve yatırımcıların odağına yer alıyor. Küresel piyasalarda tatil havası hakimken iç piyasalar Türkiye, ocak ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerini takip edecek.

SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta "8,1220 TL'den alınıyor, 8,1240 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise  açılışta, " 9,5650  TL'den alınıyor, 9,5670 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,1670 lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,6130 olarak kayıtlara geçti.

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2 NİSAN 2021 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

2 Nisan Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.35 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ FİYATI          SATIŞ FİYATI

ABD Doları                           8,0593                 8,0650

Avro                                      9,5037                 9,5465

Sterlin                                  11,1628              11,2165

İsviçre Frangı                      8,5594                8,5727

Japon Yeni                          0,0734                 0,0728

S. Arabistan Riyali             2,1541                 2,1649

Norveç Kronu                    0,9471                  0,9528

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKA DÖVİZ KURU FİYATLARI

Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu, kaç TL? 2 Nisan 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatlarıDolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu, kaç TL? 2 Nisan 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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