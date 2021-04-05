Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu, kaç TL? 5 Nisan 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları Dolar ve euro kuru 5 Nisan 2021 Pazartesi gününe, bir önceki güne göre düşüşle başladı. Bu kapsamda kurlardaki son durum merak konusu oldu. Peki Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu, kaç TL? İşte 5 Nisan 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları

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Merkez Bankası'nda yaşanan gelişmeler sonrası dolar kurunda yaşanan dalgalanma sürerken döviz kurları bu kez düşüşe geçince son durum vatandaşların ve yatırımcıların odağına yer alıyor. SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 8,1877 TL'den alınıyor, 8,1962'den ise satılıyor. Euro kuru ise açılışta, 9,6274 TL'den alınıyor, 9,6537 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,1670 lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,6130 olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 5 NİSAN 2021 PAZARTESİ GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 5 Nisan 2021 Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.35 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI ABD Doları 8,1877 8,1962 Avro 9,6274 9,6537 Sterlin 11,3362 11,3630 İsviçre Frangı 8,6881 8,7086 Japon Yeni 0,0744 0,0738 S. Arabistan Riyali 2,1753 2,1862 Norveç Kronu 0,9544 0,9601 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır.) BANKA DÖVİZ KURU FİYATLARI