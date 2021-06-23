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  3. Dolar ve euro kuru düşmeye devam ediyor! Bugün dolar kuru ne kadar oldu? İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba Serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kuru düşmeye devam ediyor! Bugün dolar kuru ne kadar oldu? İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba Serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kuru 23 Haziran 2021 Çarşamba gününe de düşüşle başladı. Yoğun veri takibini olacağı günde son durumu görmek isteyenler Bugün dolar kuru ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba Serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar ve euro kuru, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın dünkü açıklamalarında "enflasyonun geçici olduğu" vurgusunu yapması, salgında aşılama sürecinin hızlanmasının ekonomik toparlanmayı desteklemesiyle küresel piyasalara iyimserlik hakim oldu. Ülkemizde döviz kurunun son durumunu merak edenler de Bugün dolar kuru ne kadar oldu? sorusunun cevabını internet arama motorlarında araştırıyor. 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, haziran ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

14.00 Türkiye, haziran ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi

15.30 ABD, ilk çeyrek cari denge

16.45 ABD, haziran ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, mayıs ayı yeni konut satışları

DOLAR VE EURO KURU SERBEST PİYASADA BUGÜN NE KADAR OLDU? (23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA)

Dolar kuru serbest piyasada açılışta  23 Haziran 2021 Çarşamba gününde açılışta 8,6600' TL'den alınıyor, 8,6620 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,3360 TL'den alınıyor, 10,3380 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6670 , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,3280 TL olarak kayıtlara geçti.

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Dolar ve euro kuru düşmeye devam ediyor! Bugün dolar kuru ne kadar oldu? İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba Serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

 

23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

23 Haziran 2021 Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.15  itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                     8,6108               8,6142

Avro                               10,2730             10,2814

Sterlin                            12,0252             12,0411

İsviçre Frangı                 9,3835               9,5231

Japon Yeni                     0,0778               0,0776

S. Arabistan Riyali         2,2880               2,2995

Norveç Kronu                1,0051              1,0111

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro kuru düşmeye devam ediyor! Bugün dolar kuru ne kadar oldu? İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba Serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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