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  3. Dolar ve euro kuru güne yükselişe başladı! Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi

Dolar ve euro kuru güne yükselişe başladı! Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi

1 dolar kaç TL? Bugünkü dolar, euro kuru ne kadar, kaç TL? döviz kurlarındaki son durumu merak eden vatandaşlar tarafından merak edilirken dolar ve euro kuru yeni güne yükselişle başladı. İşte 15 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar ve euro kuru güne yükselişe başladı! Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantı sonrası politika faizi belli olacak. Bilindiği gibi Merkez Bankası son toplantısında politika faizlerini 200 baz puan artırarak yüzde 17'den 19'a çıkarmıştı. AA Finansın yaptığı ankete katılan analistler faizlerin yüzde 19'da bırakılacağını tahmin ederken bir analist ise faizlerin 100 baz puan artacağını ve yüzde 20'ye yükseleceğini kaydetti.

1 DOLAR KAÇ TL? BUGÜNKÜ DOLAR, EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar kuru serbest piyasada 15 Nisan 2021 Perşembe günü açılışta 8,0830 TL'den alınıyor, 8,1200' den ise satılıyor. Euro kuru ise  açılışta, 9,7000 TL'den alınıyor, 9,7120TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,0990 lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı 9,6970  TL olarak kayıtlara geçti.

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15 NİSAN 2021 PERŞEMBE GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

15 Nisan 2021 Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını aşağıda görebilirsiniz. Saat 09.26  itibariyle alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.

                                         ALIŞ FİYATI          SATIŞ FİYATI

ABD Doları                           8,0781                 8,0871

Avro                                      9,6832                 9,7020

Sterlin                                  11,1375               11,1648

İsviçre Frangı                       8,7608                8,8393

Japon Yeni                           0,0743                0,0741

S. Arabistan Riyali               2,1469                2,1577

Norveç Kronu                      0,9584                0,9642

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

1 dolar kaç TL? Bugünkü dolar, euro kuru ne kadar, kaç TL? 15 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları1 dolar kaç TL? Bugünkü dolar, euro kuru ne kadar, kaç TL? 15 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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