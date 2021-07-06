 Dolar ve euro kuru kritik seviyede takılı kaldı! Serbest piyasada bugün dolar - euro  fiyatı ne kadar? 6 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz fiyatları

Yurt içinde ve küresel piyasalarda bugün çok sayıda veri izlenecek. Analistlere göre bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de ISM imalat dışı PMI başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edilecek. Bunun yanında döviz kurlarındaki son durumu merak eden vatandaşlar Serbest piyasada bugün dolar - euro fiyatı ne kadar? sorusuna cevap arıyor. 6 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz fiyatları haberimizde...

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Almanya, temmuz ayı ZEW endeksleri

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haziran ayı reel efektif döviz kuru

16.45 ABD, hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat dışı PMIYurt

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, haziran ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

SERBEST PİYASADA BUGÜN DOLAR - EURO FİYATI NE KADAR 6 TEMMUZ 2021 SALI?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 6 Temmuz 2021 Salı gününde açılışta 8,6580 TL'den alınıyor, 8,6600 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2930 TL'den alınıyor, 10,2950 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6680 , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,2840 TL olarak kayıtlara geçti.

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6 TEMMUZ 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

6 Temmuz 2021 Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını aşağıdan görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.27 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 8,6496 8,6525

Avro 10,2864 10,2923

Sterlin 12,0164 12,0249

İsviçre Frangı 9,4030 9,4157

Japon Yeni 0,0781 0,0780

S. Arabistan Riyali 2,3006 2,3122

Norveç Kronu 1,0094 1,0155

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)