Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? 1 Aralık 2020 Salı güncel döviz kurları

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan dolar ve euro kuru yeni günde düşüşle başladı. Piyasaların takip edeceği önemli bir veri bulunmazken döviz kurlarındaki son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? sorusuna yanıt veriyor. İşte 1 Aralık 2020 Salı güncel döviz kurları...

1 DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde -0,05 oranında değişim gösterdi. Saat 09.44 itibariyle bir dolar 7,8202 TL'de alınıyor, 7,8282 TL'den ise satılıyor.

1 EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,17 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,3475 TL, satış kuru ise 9,3596 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU ? 1 ARALIK 2020 SALI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün açılışta 7,8200 liradan alınıyor, 7,8220 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7950 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

Piyasaların açılışında avro 9,3560 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,3580 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,3520 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1 Aralık Salı günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

1 Aralık Salı günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALAR, İMALAT SANAYİ VERİLERİNİ İZLEYECEK

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da kasım ayı boyunca etkili olan ralli, ayın son işlem gününde etkisini artıran kar satışları ile karşılaştı. BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,40 değer kaybederek 1.283,58 puana gerilerken, kasımda ekim kapanışına göre yüzde 15,39 değer kazanarak son 11 yılın en iyi aylık performansını gösterdi. Dün düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,2 azalışla 7,8282'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8270 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.270 ve 1.250 seviyelerinin destek, 1.320 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.