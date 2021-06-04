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  3. Dolar ve euro kuru rekorla güne başladı! İşte 4 Haziran 2021 Cuma güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları

Dolar ve euro kuru rekorla güne başladı! İşte 4 Haziran 2021 Cuma güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları

Türkiye'de veri gündemi sakin olsa da dolar kuru haftanın son gününe bir önceki güne göre yükselişle başladı. Piyasalar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesini merakla bekliyor. Peki Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte 4 Haziran 2021 Cuma güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları...

Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan döviz kurlarının serbest piyasadaki son durum dolar kurunun geçtiğimiz günlerde 8,80 seviyelerine kadar çıkmasının ardından merak konusu oluyor.  Bu kapsamda son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte 4 Haziran  2021 Cuma  serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları... 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, mayıs ayı reel efektif döviz kuru

15.30 ABD, mayıs ayı tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar

17.00 ABD, nisan ayı fabrika siparişleri

SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 4 Haziran 2021 Cuma  gününde açılışta 8,7200  TL'den alınıyor, 8,7220' dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,5640 TL'den alınıyor, 10,5660 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun önceki kapanıştaki satış fiyatı 8,7080 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,5820 TL olarak kayıtlara geçti.

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4 HAZİRAN 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

4 Haziran 2021 Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.34 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                     8,7277               8,7293

Avro                               10,5719            10,5808

Sterlin                            12,3104            12,3221

İsviçre Frangı                 9,6425              9,6488

Japon Yeni                     0,0797              0,0788

S. Arabistan Riyali         2,3204              2,3321

Norveç Kronu                1,0365              1,0427

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Tayfun Altuntaş
Editör
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