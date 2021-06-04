Dolar ve euro kuru rekorla güne başladı! İşte 4 Haziran 2021 Cuma güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları Türkiye'de veri gündemi sakin olsa da dolar kuru haftanın son gününe bir önceki güne göre yükselişle başladı. Piyasalar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesini merakla bekliyor. Peki Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte 4 Haziran 2021 Cuma güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları...

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Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan döviz kurlarının serbest piyasadaki son durum dolar kurunun geçtiğimiz günlerde 8,80 seviyelerine kadar çıkmasının ardından merak konusu oluyor. Bu kapsamda son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte 4 Haziran 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları... Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı perakende satışlar 14.30 Türkiye, mayıs ayı reel efektif döviz kuru 15.30 ABD, mayıs ayı tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar 17.00 ABD, nisan ayı fabrika siparişleri SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 4 Haziran 2021 Cuma gününde açılışta 8,7200 TL'den alınıyor, 8,7220' dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,5640 TL'den alınıyor, 10,5660 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun önceki kapanıştaki satış fiyatı 8,7080 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,5820 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 4 HAZİRAN 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 4 Haziran 2021 Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.34 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,7277 8,7293 Avro 10,5719 10,5808 Sterlin 12,3104 12,3221 İsviçre Frangı 9,6425 9,6488 Japon Yeni 0,0797 0,0788 S. Arabistan Riyali 2,3204 2,3321 Norveç Kronu 1,0365 1,0427 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör euro kuruekonomi