Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? 24 Haziran 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları
24 Haziran 2021 Perşembe gününde dolar ve euro kuru yeni güne düşüşle başlasa da günün ilerleyen saatlerinde yükselişe geçti. Son durumu merak edenler de internet arama motorlarında Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 24 Haziran 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları...
Dolar ve euro kuru, yoğun veri gündeminin olduğu 24 Haziran 2021 Perşembe gününe düşüşle başladı. Yurt içinde Merkez Bankası'nın PPK toplantı özetinin takip edileceğini ifade eden analistler yarın başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ile Fed üyelerinin açıklamalarının da piyasaların odak noktasında bulunacağını kaydetti. Bu kapsamda döviz kurlarındaki son durumu merak edenler de internet arama motorlarında Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? sorusunun yanıtını araştırıyor. Bizlerde sizler için 24 Haziran 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatlarına haberimizde yer verdik.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, haziran ayı kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi
10.00 Türkiye, haziran ayı Sektörel Güven Endeksleri
11.00 Almanya, haziran ayı İFO İş Dünyası Güven Endeksi
14.00 Türkiye, PPK toplantı özeti
14.00 İngiltere Merkez Bankası faiz kararı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, 1. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları
15.30 ABD, mayıs ayı dayanıklı tüketim mal siparişleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
DOLAR VE EURO KURU SERBEST PİYASADA BUGÜN NE KADAR OLDU? (24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE)
Dolar kuru serbest piyasada açılışta 24 Haziran 2021 Perşembe gününde açılışta 8,6640 TL'den alınıyor, 8,6660 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,3480 TL'den alınıyor, 10,3500 TL'den satılıyor.
Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6280, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,3170 TL olarak kayıtlara geçti.
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24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI
24 Haziran 2021 Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.14 itibariyle aşağıdaki gibidir.
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,6671 8,6688
Avro 10,3536 10,3597
Sterlin 12,1271 12,1336
İsviçre Frangı 9,4270 9,4321
Japon Yeni 0,0788 0,0779
S. Arabistan Riyali 2,3058 2,3174
Norveç Kronu 1,0150 1,0212
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)