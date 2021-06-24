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Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? 24 Haziran 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları

24 Haziran 2021 Perşembe gününde dolar ve euro kuru yeni güne düşüşle başlasa da günün ilerleyen saatlerinde yükselişe geçti. Son durumu merak edenler de internet arama motorlarında Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 24 Haziran 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar ve euro kuru, yoğun veri gündeminin olduğu 24 Haziran 2021 Perşembe gününe düşüşle başladı. Yurt içinde Merkez Bankası'nın PPK toplantı özetinin takip edileceğini ifade eden analistler yarın başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ile Fed üyelerinin açıklamalarının da piyasaların odak noktasında bulunacağını kaydetti. Bu kapsamda döviz kurlarındaki son durumu merak edenler de internet arama motorlarında Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? sorusunun yanıtını araştırıyor. Bizlerde sizler için 24 Haziran 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatlarına haberimizde yer verdik.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi

10.00 Türkiye, haziran ayı Sektörel Güven Endeksleri

11.00 Almanya, haziran ayı İFO İş Dünyası Güven Endeksi

14.00 Türkiye, PPK toplantı özeti

14.00 İngiltere Merkez Bankası faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, 1. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, mayıs ayı dayanıklı tüketim mal siparişleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

DOLAR VE EURO KURU SERBEST PİYASADA BUGÜN NE KADAR OLDU? (24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE)

Dolar kuru serbest piyasada açılışta  24 Haziran 2021 Perşembe gününde açılışta 8,6640 TL'den alınıyor, 8,6660 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,3480 TL'den alınıyor, 10,3500 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6280, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,3170 TL olarak kayıtlara geçti.

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Dolar ve euro kuru düşmeye devam ediyor! Bugün dolar kuru ne kadar oldu? İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba Serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

 

24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

24 Haziran 2021 Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.14  itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                     8,6671                8,6688

Avro                               10,3536              10,3597

Sterlin                            12,1271              12,1336

İsviçre Frangı                 9,4270                9,4321

Japon Yeni                     0,0788                0,0779

S. Arabistan Riyali         2,3058                 2,3174

Norveç Kronu                1,0150                 1,0212

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro kuru düşmeye devam ediyor! Bugün dolar kuru ne kadar oldu? İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba Serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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