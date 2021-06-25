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Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? 25 Haziran 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları

25 Haziran 2021 Cuma gününde dolar ve euro kuru yeni güne düşüşle başlasa da günün ilerleyen saatlerinde yükselişe geçti. Son durumu merak edenler de internet arama motorlarında Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 25 Haziran 2021 Cuma döviz kuru fiyatları...

Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? 25 Haziran 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kuru, yoğun veri gündeminin olduğu 25 Haziran 2021 Cuma gününe düşüşle başladı. Yurt içinde Merkez Bankası'nın PPK toplantı özetinin takip edileceğini ifade eden analistler bugün başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ile Fed üyelerinin açıklamalarının da piyasaların odak noktasında bulunacağını kaydetti. Bu kapsamda döviz kurlarındaki son durumu merak edenler de internet arama motorlarında Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu kapsamda 25 Haziran 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatlarına haberimizde yer verdik.

DOLAR VE EURO KURU SERBEST PİYASADA BUGÜN NE KADAR OLDU? (25 HAZİRAN 2021 CUMA)

Dolar kuru serbest piyasada açılışta  25 Haziran 2021 Cuma gününde açılışta 8,6900 TL'den alınıyor, 8,6941 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,3814 TL'den alınıyor, 10,3924 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6920, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,3891 TL olarak kayıtlara geçti.

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Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? 25 Haziran 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları

25 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

25 Haziran 2021 Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.46  itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                     8,6900                8,6941

Avro                               10,3814              10,3924

Sterlin                            12,1015              12,1188

İsviçre Frangı                 9,4804                9,4799

Japon Yeni                     0,0786                0,0784

S. Arabistan Riyali         2,3138                 2,3254

Norveç Kronu                1,0207                 1,0268

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? 25 Haziran 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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