Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? 25 Haziran 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları
25 Haziran 2021 Cuma gününde dolar ve euro kuru yeni güne düşüşle başlasa da günün ilerleyen saatlerinde yükselişe geçti. Son durumu merak edenler de internet arama motorlarında Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 25 Haziran 2021 Cuma döviz kuru fiyatları...
Dolar ve euro kuru, yoğun veri gündeminin olduğu 25 Haziran 2021 Cuma gününe düşüşle başladı. Yurt içinde Merkez Bankası'nın PPK toplantı özetinin takip edileceğini ifade eden analistler bugün başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ile Fed üyelerinin açıklamalarının da piyasaların odak noktasında bulunacağını kaydetti. Bu kapsamda döviz kurlarındaki son durumu merak edenler de internet arama motorlarında Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu kapsamda 25 Haziran 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatlarına haberimizde yer verdik.
DOLAR VE EURO KURU SERBEST PİYASADA BUGÜN NE KADAR OLDU? (25 HAZİRAN 2021 CUMA)
Dolar kuru serbest piyasada açılışta 25 Haziran 2021 Cuma gününde açılışta 8,6900 TL'den alınıyor, 8,6941 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,3814 TL'den alınıyor, 10,3924 TL'den satılıyor.
Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6920, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,3891 TL olarak kayıtlara geçti.
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25 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI
25 Haziran 2021 Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.46 itibariyle aşağıdaki gibidir.
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,6900 8,6941
Avro 10,3814 10,3924
Sterlin 12,1015 12,1188
İsviçre Frangı 9,4804 9,4799
Japon Yeni 0,0786 0,0784
S. Arabistan Riyali 2,3138 2,3254
Norveç Kronu 1,0207 1,0268
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)