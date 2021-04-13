Dolar ve euro kuru yatay seyrediyor! İşte 13 Nisan 2021 Salı güncel döviz kuru fiyatları... Döviz kurlarında yaşanan değişimleri merak eden vatandaşlar dolar ve euro kurunun fiyatını araştırıyorlar. Döviz kurlarındaki yatay seyir devam ediyor. Peki 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro kuru fiyatı ne kadar? 13 Nisan 2021 Salı güncel döviz kurları...

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Koronavirüs salgınındaki son durumun değerlendirileceği kabine toplantısından çıkacak kararlar iç piyasaların odağında yer alırken gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini takip edecek. 1 DOLAR KAÇ TL? BUGÜN DOLAR KURU FİYATI NE KADAR? Dolar kuru serbest piyasada 13 Nisan 2021 Salı günü açılışta 8,1530 TL'den alınıyor, 8,1550'den ise satılıyor. Euro kuru ise açılışta, 9,7100 TL'den alınıyor, 9,7120 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,1430 lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı 9,7030 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 13 NİSAN 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 13 Nisan 2021 Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını aşağıda görebilirsiniz. Saat 09.13 itibariyle alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI ABD Doları 8,1557 8,1639 Avro 9,7106 9,7189 Sterlin 11,2209 11,2367 İsviçre Frangı 8,8378 8,8613 Japon Yeni 0,0749 0,0741 S. Arabistan Riyali 2,1688 2,1796 Norveç Kronu 0,9570 0,9628 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör euro kuruekonomi