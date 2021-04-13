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  3. Dolar ve euro kuru yatay seyrediyor! İşte 13 Nisan 2021 Salı güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar ve euro kuru yatay seyrediyor! İşte 13 Nisan 2021 Salı güncel döviz kuru fiyatları...

Döviz kurlarında yaşanan değişimleri merak eden vatandaşlar dolar ve euro kurunun fiyatını araştırıyorlar. Döviz kurlarındaki yatay seyir devam ediyor. Peki 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro kuru fiyatı ne kadar? 13 Nisan 2021 Salı güncel döviz kurları...

Koronavirüs salgınındaki son durumun değerlendirileceği kabine toplantısından çıkacak kararlar iç piyasaların odağında yer alırken gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini takip edecek. 

1 DOLAR KAÇ TL? BUGÜN DOLAR KURU FİYATI NE KADAR? 

Dolar kuru serbest piyasada 13 Nisan 2021 Salı günü açılışta 8,1530 TL'den alınıyor, 8,1550'den ise satılıyor. Euro kuru ise  açılışta, 9,7100 TL'den alınıyor, 9,7120 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,1430 lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı 9,7030 TL olarak kayıtlara geçti.

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13 NİSAN 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

13 Nisan 2021 Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını aşağıda görebilirsiniz. Saat 09.13 itibariyle alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.

                                         ALIŞ FİYATI          SATIŞ FİYATI

ABD Doları                            8,1557               8,1639

Avro                                      9,7106                9,7189

Sterlin                                  11,2209              11,2367

İsviçre Frangı                       8,8378                8,8613

Japon Yeni                           0,0749                0,0741

S. Arabistan Riyali               2,1688                2,1796

Norveç Kronu                      0,9570                0,9628

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

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Tayfun Altuntaş
Editör
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