Dolar ve euro kuru yeni güne düşüşle başladı! İşte 16 Nisan 2021 Cuma gününde kurlarda son durum... Dolar kuru haftanın son gününe bir önceki güne düşüşle 8,05 TL seviyelerinde başladı. Euro kuru ise bir önceki güne göre az da olsa düşüşünü sürdürürken son durum merak konusu oldu. Peki 1 Dolar kaç TL? Bugünkü dolar, euro kuru ne kadar ? 80 dolar kaç TL ? İşte 16 Nisan 2021 Cuma döviz kuru fiyatları...

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