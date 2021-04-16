Dolar ve euro kuru yeni güne düşüşle başladı! İşte 16 Nisan 2021 Cuma gününde kurlarda son durum...
Dolar kuru haftanın son gününe bir önceki güne düşüşle 8,05 TL seviyelerinde başladı. Euro kuru ise bir önceki güne göre az da olsa düşüşünü sürdürürken son durum merak konusu oldu. Peki 1 Dolar kaç TL? Bugünkü dolar, euro kuru ne kadar ? 80 dolar kaç TL ? İşte 16 Nisan 2021 Cuma döviz kuru fiyatları...
Merkez Bankası Para Politikaları Kurulunun politika faizini yüzde 19'da sabit tutmasının ardından dolar kuru yeni güne düşüşle başlarken daha sonra yükselişe geçti.
1 DOLAR KAÇ TL? BUGÜNKÜ DOLAR, EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL?
Dolar kuru serbest piyasada 16 Nisan 2021 Cuma günü açılışta 8,0450 TL'den alınıyor, 8,0470' den ise satılıyor. Euro kuru ise açılışta, 9,6400 TL'den alınıyor, 9,6420 TL'den satılıyor.
Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,0800 lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı 9,6900 TL olarak kayıtlara geçti.
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80 DOLAR KAÇ TL?
80 dolar 16 Nisan 2021 Cuma gününde 651 TL 32 kuruşa denk gelmektedir.
16 NİSAN 2021 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI
16 Nisan 2021 Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını aşağıda görebilirsiniz. Saat 09.57 itibariyle alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.
ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI
ABD Doları 8,1087 8,0871
Avro 9,7031 9,7099
Sterlin 11,1267 11,1398
İsviçre Frangı 8,7924 8,8016
Japon Yeni 0,0747 0,0743
S. Arabistan Riyali 2,1471 2,1578
Norveç Kronu 0,9575 0,9633
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)