Koronavirüs salgınında vaka sayılarının 50 binli rakamlarda seyretmesi, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim de piyasaları etkiliyor. Piyasalar şimdiden Merkez Bankasının gerçekleştireceği faiz kararının bu hafta yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacak.

BUGÜN DOLAR KURU FİYATI NE KADAR?

Dolar kuru serbest piyasada 12 Nisan 2021 Pazartesi günü açılışta 8,1750 TL'den alınıyor, 8,1770'den ise satılıyor. Euro kuru ise açılışta, 9,7330 TL'den alınıyor, 9,7350 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,1710 lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı 9,7230 TL olarak kayıtlara geçti.

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12 NİSAN 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

12 Nisan 2021 Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını aşağıda görebilirsiniz. Saaat 09.13 itibariyle alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.

ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI

ABD Doları 8,1733 8,1909

Avro 9,7286 9,7421

Sterlin 11,1938 11,2162

İsviçre Frangı 8,8269 8,8453

Japon Yeni 0,0748 0,0746

S. Arabistan Riyali 2,1730 2,1839

Norveç Kronu 0,9567 0,9624

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)