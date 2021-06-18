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Dolar ve euro kuru yeniden zirveye çıktı! Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? (18 Haziran 2021 Cuma)

Merkez Bankasının dün faiz kararını açıklamasının ardından dolar ve euro kuru 18 Haziran 2021 Cuma gününe yükselişle başladı. Peki Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? (18 Haziran 2021 Cuma) 1800 dolar kaç TL? İşte kurlardaki son durum...

Dolar ve euro kuru yeniden zirveye çıktı! Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? (18 Haziran 2021 Cuma)

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının, Haziran ayı PPK toplantısında faizlerin yüzde 19'da tutulmasına karar vermesinin ardından döviz kurları yükselişe geçti. 18 Haziran 2021 Cuma gününde veri gündemi sakin olmasına rağmen dolar ve euro kuru geçtiğimiz güne göre yükselişle güne başladı. İşte piyasalardaki son durum...

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

11.00 Avro Bölgesi, nisan ayı cari işlemler dengesi

DOLAR VE EURO KURU SERBEST PİYASADA BUGÜN NE KADAR OLDU? (17 HAZİRAN 2021 CUMA)

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 17 Haziran 2021 Perşembe gününde açılışta 8,7170 TL'den alınıyor, 8,7190 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,3630 TL'den alınıyor, 10,3650 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun cuma günkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6850, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,3820 TL olarak kayıtlara geçti.

Dolar ve euro kuru yeniden zirveye çıktı! Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? (18 Haziran 2021 Cuma)

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18 HAZİRAN 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

18 Haziran 2021 Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.10  itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                     8,7016                8,7125

Avro                               10,3616             10,3767

Sterlin                            12,0986             12,1172

İsviçre Frangı                 9,4821               9,5025

Japon Yeni                     0,0797               0,0787

S. Arabistan Riyali          2,3186               2,3302

Norveç Kronu               1,0158               1,0219

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro kuru yeniden zirveye çıktı! Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? (18 Haziran 2021 Cuma)

1800 DOLAR KAÇ TL?

1800 dolar, 18 Haziran 2021 Cuma gününde 15 bin 650 lira 28 kuruşa denk gelmektedir. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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