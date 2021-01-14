Dolar ve Euro kuru yükselişe geçiyor! Dolar kaç TL? Euro kuru bugün ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği mitingin ardından yaşanan olayların etkisi devam ediyor. Bugün yükselişe geçen dolar ve euro kuru ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların sıklıkla arattığı döviz kurlarını biz de haberimizde yer verdik.

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde %0,37 oranında değişim gösterdi. Saat 09.45 itibariyle bir dolar 7,4187 TL'de alınıyor, 7,426 TL'den ise satılıyor.

Geçtiğimiz hafta son 5 ayın en düşük seviyelerini gören dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlarken yeni haftanın bugününde 7,4187 oldu. Euro/TL'de de yükseliş gözükürken kur fiyatı 9,0283 lira seviyesine yerleşti.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde %0,34 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,0283 TL, satış kuru ise 9,0265 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 12 OCAK 2021 SALI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün açılışta 7,4187 liradan alınıyor, 7,4483 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,426 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO FİYATI

Piyasaların açılışında avro 9,0283 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 9,1003 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,0024 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU| ŞİMDİ DOLAR NE KADAR ?

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

14 Ocak 2021 Perşembe günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

14 Ocak 2021 Perşembe günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,42 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,4039, en yüksek 7,4772 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,4039'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,4210'dan işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 9,0220'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,1195'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise bir önceki günkü kayıplarının neredeyse tamamını telafi ederek tekrar 90 seviyesinin üzerine çıkarak 90,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,2153 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın teşvik paketi açıklamalarının takip edileceğini belirtti.