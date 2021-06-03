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  3. Dolar ve euro kuru yükselişle güne başladı! İşte 3 Haziran  2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kuru yükselişle güne başladı! İşte 3 Haziran  2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Yurt içi piyasaların enflasyon verisini beklediği günde dolar kuru 8,60 TL seviyelerinde güne başlarken son durumu merak eden vatandaşlar da  Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 3 Haziran  2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan döviz kurlarının serbest piyasadaki son durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indirimi yapılması konusunda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını açıklamasının ardından yükselişe geçmişti. Piyasalar da yoğun veri gündeminin olduğu günde dolar güne yükselişe başladı.  Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte piyasalarda takip edilecek veriler ve 3 Haziran  2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları... 

Piyasalarda takip edilecek veriler şöyle:

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 ABD, mayıs ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, mayıs ayı ISM imalat dışı PMI

SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 3 Haziran 2021 Perşembe gününde açılışta 8,6000 TL'den alınıyor, 8,6020' dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,4950 TL'den alınıyor, 10,4970 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun önceki kapanıştaki satış fiyatı 8,6110  lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,5020 TL olarak kayıtlara geçti.

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3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

3 Haziran 2021 Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.34 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                      8,6177              8,6084

Avro                               10,5132            10,5246

Sterlin                            12,2021            12,2159

İsviçre Frangı                 9,5797              9,5922

Japon Yeni                     0,0788              0,0783

S. Arabistan Riyali          2,2860             2,2974

Norveç Kronu                1,0300              1,0362

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

DOLAR KURU NEDEN YÜKSELİYOR? DOLAR NEDEN ARTIYOR?

Dolar kuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT 1 ve TRT Haber canlı yayında  "Enflasyonu tek haneli rakama indirir mi bu büyüme devam ederse?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"O bağlantıyı direkt olarak burada bu şekilde kuramayız. Yani bu konuda ben yine aynı iddianın peşindeyim. Hatta bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine inşallah girmiş olacağız. Çünkü bütün mesele o maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır."

Bu açıklama sonrası dolar kuru yükselişe geçti. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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