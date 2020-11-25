Bugün yurt içinde piyasaların takip edeceği önemli bir veri bulunmazken dolar ve euro kurundaki yukarı yönlü seyir sürüyor. Fiyatlardaki son durum hakkında ve ekonomideki gelişmeler hakkında araştırmalarda bulunanlar Dolar ve euro kuru ne kadar oldu 25 Kasım Çarşamba ? 1 Dolar kaç TL? İşte 25 Kasım Çarşamba dolar ve euro fiyatları...

1 DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde - 0,52 oranında değişim gösterdi. Bir dolar 7.9519 TL'de alınıyor, 7,961 TL'den ise satılıyor. (Fiyatlar anlık olarak değişmektedir.)

1 EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde - 0,46 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,4612 TL, satış kuru ise 9,469 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU 25 KASIM ÇARŞAMBA?

Dolar kuru bugün açılışta 8,0010 liradan alınıyor, 8,0030 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9730 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO KURUNDA SON DURUM

Piyasaların açılışında avro 9,5220 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,5240 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,4510 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

25 Kasım Çarşamba günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

25 Kasım Çarşamba günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün 1.305-1.335 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 1.320,98 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,5 artışla 8,0062'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesi ve Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.