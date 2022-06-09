Dolar ve euro rekorları alt üst ediyor! Yatırım yapan paraları sayıyor, yapmayan bin pişman! İşte güncel döviz kuru fiyatları
Dolar ve euro rekorları alt üst ediyor! Yatırım yapan paraları sayıyor, yapmayan bin pişman! İşte güncel döviz kuru fiyatları
Küresel ve yurt içi piyasalarda enflasyon kaynaklı endişelerin devam etmesiyle birlikte döviz kurlarında yaşanan artış devam ediyor. Dolar 17 TL'yi euro kuru ise 18.50 TL'yi aşarak rekor tazelerken son durumu merak edenler için 9 Haziran 2022 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları haberimizde...