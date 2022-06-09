Dolar ve euro rekorları alt üst ediyor! Yatırım yapan paraları sayıyor, yapmayan bin pişman! İşte güncel döviz kuru fiyatları Küresel ve yurt içi piyasalarda enflasyon kaynaklı endişelerin devam etmesiyle birlikte döviz kurlarında yaşanan artış devam ediyor. Dolar 17 TL'yi euro kuru ise 18.50 TL'yi aşarak rekor tazelerken son durumu merak edenler için 9 Haziran 2022 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları haberimizde...

1 5 DOLAR NE KADAR, KAÇ TL 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE? Serbest piyasada dolar kuru, 9 Haziran 2022 Perşembe günü saat 09.55 itibarıyla 17,1976 TL'den alınırken, 17,2019 TL'den satılıyor.