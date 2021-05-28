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  3. Dolar ve euro sert yükselişte! İşte 28 Mayıs 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro sert yükselişte! İşte 28 Mayıs 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kuru haftanın son günü olan 28 Mayıs 2021 Cuma gününe yükselişle başladı. Bu kapsamda son durumu merak eden vatandaşlar Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan dolar ve euro kurunun serbest piyasadaki son durum her gün yaşanan dalgalanmalar nedeniyle merak ediliyor.  Bu kez dolar ve euro kuru diğer günlere nazaran bugün sert bir yükselişle güne başladı. Yoğun veri gündeminin olduğu 28 Mayıs 2021 Cuma gününde son durum merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları... 

Piyasalarda takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, mayıs ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

10.30 Türkiye, Finansal İstikrar Raporu

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı tüketici güven endeksi

15.30 ABD, nisan ayı kişisel gelir ve harcamalar

17.00 ABD, mayıs ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 28 Mayıs 2021 Cuma gününde açılışta 8,5000 TL'den alınıyor, 8,5020' dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,3560 TL'den alınıyor, 10,3310 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun önceki kapanıştaki satış fiyatı  8,4660 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,3220 TL olarak kayıtlara geçti.

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28 MAYIS 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

28 Mayıs 2021 Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 11.20 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ             SATIŞ

ABD Doları                     8,5510            8,5521

Avro                               10,4254          10,4410

Sterlin                            12,1448          12,1530

İsviçre Frangı                 9,5233            9,5301

Japon Yeni                     0,0781            0,0776

S. Arabistan Riyali          2,2776            2,2890

Norveç Kronu                 1,0222            1,0284

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Tayfun Altuntaş
Editör
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