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  3. Dolar ve euro tarihi zirvesini gördü! Serbest piyasa dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL 27 Eylül 2021 Pazartesi?

Dolar ve euro tarihi zirvesini gördü! Serbest piyasa dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL 27 Eylül 2021 Pazartesi?

Yeni haftanın ilk gününe dolar ve euro kuru, piyasaların kapandığı 24 Eylül Cuma gününe göre yükselişle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasa dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL 27 Eylül 2021 Pazartesi? sorusunun yanıtını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

Merkez Bankasının politika faizlerini düşürmesinin ardından döviz kurlarında yaşanan yükseliş sürüyor. Dolar hafta sonu 9 TL'ye kadar yükselince vatandaşlar kurlardaki son durumu merak ediyorlar. Peki   Serbest piyasa dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL 27 Eylül 2021 Pazartesi? İşte döviz kurlarında son durum... 

İşte piyasaların takip edeceği veriler:

15.30 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, eylül ayı Dallas Fed imalat aktivite endeksi

SERBEST PİYASA DOLAR - EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL 27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ?

Serbest piyasada dolar kuru 27 Eylül 2021 Pazartesi gününde serbest piyasada açılışta 8,8810 TL'den alınıyor, 8,8830 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,4180 TL'den alınıyor, 10,4200 TL'den satılıyor.

Öte yandan 24 Eylül 2021 Cuma günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,8570  TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 10,3720 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Dolar ve euro tarihi zirvesini gördü! Serbest piyasa dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL 27 Eylül 2021 Pazartesi?

27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

27 Eylül 2021 Pazartesi gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.05 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   8,86468,8713
Avro         10,386910,3958
Sterlin         12,128312,1425
İsviçre Frangı   9,56029,5687
Japon Yeni     0,08060,0797
S. Arabistan Riyali 2,35832,3701

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro tarihi zirvesini gördü! Serbest piyasa dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL 27 Eylül 2021 Pazartesi?

Tayfun Altuntaş
Editör
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