Dolar ve euro tarihi zirvesini gördü! Serbest piyasa dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL 27 Eylül 2021 Pazartesi? Yeni haftanın ilk gününe dolar ve euro kuru, piyasaların kapandığı 24 Eylül Cuma gününe göre yükselişle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasa dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL 27 Eylül 2021 Pazartesi? sorusunun yanıtını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

Merkez Bankasının politika faizlerini düşürmesinin ardından döviz kurlarında yaşanan yükseliş sürüyor. Dolar hafta sonu 9 TL'ye kadar yükselince vatandaşlar kurlardaki son durumu merak ediyorlar. Peki Serbest piyasa dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL 27 Eylül 2021 Pazartesi? İşte döviz kurlarında son durum... İşte piyasaların takip edeceği veriler: 15.30 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri 17.00 ABD, eylül ayı Dallas Fed imalat aktivite endeksi SERBEST PİYASA DOLAR - EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL 27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ? Serbest piyasada dolar kuru 27 Eylül 2021 Pazartesi gününde serbest piyasada açılışta 8,8810 TL'den alınıyor, 8,8830 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,4180 TL'den alınıyor, 10,4200 TL'den satılıyor. Öte yandan 24 Eylül 2021 Cuma günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,8570 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 10,3720 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 27 Eylül 2021 Pazartesi gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.05 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,8646 8,8713 Avro 10,3869 10,3958 Sterlin 12,1283 12,1425 İsviçre Frangı 9,5602 9,5687 Japon Yeni 0,0806 0,0797 S. Arabistan Riyali 2,3583 2,3701 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör ekonomi