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Dolar ve Euro tekrardan düşüşte! Dolar kuru bugün ne kadar oldu 17 Ağustos 2021?

Analistlerin küresel pay piyasalarında azalan risk iştahına karşın TL varlıklarının pozitif ayrıştığı haberinin ardından vatandaşlar Dolar kuru bugün ne kadar oldu 17 Ağustos 2021? sorusuyla döviz kurlarıyla ilgili bilgi almaya başladı. İşte kurların piyasadaki son durumu...

Dolar ve Euro tekrardan düşüşte! Dolar kuru bugün ne kadar oldu 17 Ağustos 2021?

Haftanın ikinci gününde döviz kurlarında yapılan değişim piyasaları hareketlendirdi. Vatandaşların Dolar kuru bugün ne kadar oldu 17 Ağustos 2021? sorusu internet mecrasında en çok aratılan sorular arasında yer aldı. Biz de bu sorunun cevabına ve günlük kur değerlerini haberimizde derledik.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de sanayi üretimi ile perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, haziran ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, ocak-haziran yapı izin istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, ikinci çeyrek büyüme

14.30 Türkiye, haziran ayı Konut Fiyat Endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı perakende satışlar

15.30 ABD, temmuz ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

20.30 Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması

BUGÜNKÜ DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 17 AĞUSTOS 2021 SALI  ?

Dolar kuru 17 Ağustos 2021 Salı gününde serbest piyasada açılışta  8,4710 TL'den alınıyor, 8,4730 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 9,9740 TL'den alınıyor, 9,9848 TL'den satılıyor.

Öte yandan 16 Ağustos Pazartesi günü dolar kurunun  kapanıştaki satış fiyatı 8,4735, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 9,9754 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Dolar ve Euro tekrardan düşüşte! Dolar kuru bugün ne kadar oldu 17 Ağustos 2021?

17 AĞUSTOS 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

17 Ağustos 2021 Salı gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.51 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   8,47248,4766
Avro         9,9717    9,9791
Sterlin         11,7001 11,7133
İsviçre Frangı   9,2791 9,2878
Japon Yeni      0,0781 0,0771
S. Arabistan Riyali  2,2532 2,2645

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve Euro tekrardan düşüşte! Dolar kuru bugün ne kadar oldu 17 Ağustos 2021?

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