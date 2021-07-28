Dolar ve euro yatay seviyede takılı kaldı! Gözler FED'in faiz kararında! Dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu 28 Temmuz 2021 Çarşamba? Yurt içinde gündemin sakin olduğu 28 Temmuz 2021 Çarşamba gününde dolar ve euro kuru bir önceki güne aynı seviyelerde güne başladı. Son durumu merak edenler Dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu 28 Temmuz 2021 Çarşamba? sorusuna yanıt arıyor. Peki 1800 dolar kaç TL?

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Piyasalar haftanın üçüncü gününe yurt içinde sakin bir gündemle başladı. İç piyasalar bugün haziran ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesini takip edecek. Dış piyasalarda ise Fed'in faiz kararı ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında vereceği mesajlar dikkatle izlenecek. İşte piyasaların gündemi... Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 10.00 Türkiye, haziran ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi 15.30 ABD, haziran ayı dış ticaret dengesi 15.30 ABD, haziran ayı toptan eşya ve perakende stokları 21.00 ABD, Fed'in faiz kararı 21.30 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 28 Temmuz 2021 Çarşamba gününde açılışta 8,5570 TL'den alınıyor, 8,5590 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,1130 TL'den alınıyor, 10,1150 TL'den satılıyor. Öte yandan 27 Temmuz Salı günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,5710 , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,1250 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 28 Temmuz 2021 Çarşamba gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.16 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,5518 8,5585 Avro 10,1070 10,1234 Sterlin 11,8712 11,8832 İsviçre Frangı 9,3433 9,3502 Japon Yeni 0,0781 0,0779 S. Arabistan Riyali 2,2746 2,2860 Norveç Kronu 0,9596 0,9654 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)0 1800 DOLAR KAÇ T? 1800 Dolar, 28 Temmuz 2021 Çarşamba gününde 15 bin 401,16 TL'ye denk gelmektedir. Tayfun Altuntaş Editör Döviz