Dolar ve euro yatay seyrediyor! İşte 10 Aralık Perşembe güncel döviz kuru fiyatları...

Ekonomi ve hukuka ilişkin reform çalışmaları sürerken, TBMM'de bütçe görüşmeleri de sürüyor. Yurt içi piyasalar bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak olan makroekonomi verilerini takip edecek. Ayrıca yarına toplanacak AB Lider Zirvesinde Türkiye'ye yaptırım gelip gelmeyeceği piyasaların odağında yer alıyor. Peki Dolar ve euro kuru bugün ne kadar? (10 Aralık 2020 Perşembe ) 1 dolar kaç TL? İşte detaylar...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,22 oranında değişim gösterdi. Saat 09.09 itibariyle bir dolar 7,8257 TL'de alınıyor, 7,8357 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,29 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,4621 TL, satış kuru ise 9,4775 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR ?( 10 ARALIK 2020 PERŞEMBE)

Dolar kuru bugün açılışta 7,8280 liradan alınıyor, 7,8300 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7980 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO FİYATI

Piyasaların açılışında avro 9,4800 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,4820 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,4480 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

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10 Aralık Perşembe günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

10 Aralık Perşembe günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALAR YOĞUN VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Yurt içinde, dün yüzde 0,78 değer kazanarak günü 1.350,32 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 1.360,63 puanla da rekor seviyeyi gördü. Dün 7,8250'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8290 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, dün banka hisselerinde alımların güçlenmesi ile BIST 100 endeksinin rekorlara devam ettiğini belirterek, dolar bazında ise halen zirvesinin çok gerisinde bulunduğunu vurguladı.

Bugün Kovid-19 aşısı ile ilgili gelişmeler, Brexit görüşmeleri ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildiren analistler, ECB'nin kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.320 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.