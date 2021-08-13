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  3. Dolar ve euro yeni güne paralel seyirde başladı! Bugünkü dolar - euru kuru ne kadar oldu?

Dolar ve euro yeni güne paralel seyirde başladı! Bugünkü dolar - euru kuru ne kadar oldu?

Merkez Bankasının faiz oranını yüzde 19'da sabit bırakmasının ardından dolar ve euro kurunun 13 Ağustos 2021 Cuma günündeki durumu merak konusu oldu. Peki Bugünkü dolar - euru kuru ne kadar oldu, kaç TL 13 Ağustos 2021 Cuma? İşte 13 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Döviz kurlarında yaşanan değişim 13 Ağustos 2021 Cuma gününde de vatandaşların odağında yer alırken Yurt içi piyasalar bugün açıklanacak çok sayıda veriye odaklandı. Ancak bu veriler arasında en önemli veri ise haziran ayı ödemeler dengesi istatistikleri olacak. 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı ödemeler dengesi istatistikleri

10.00 Türkiye, temmuz ayı konut satış istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi

BUGÜNKÜ DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 13 AĞUSTOS 2021 CUMA  ?

Dolar kuru 13 Ağustos 2021 Cuma gününde serbest piyasada açılışta 8,5740 TL'den alınıyor, 8,5760 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,0630 TL'den alınıyor, 10,0650 TL'den satılıyor.

Öte yandan 12 Ağustos Perşembe günü dolar kurunun  kapanıştaki satış fiyatı 8,5660, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 10,0490 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Dolar ve euro yeni güne paralel seyirde başladı! Bugünkü dolar - euru kuru ne kadar oldu?

13 AĞUSTOS 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

13 Ağustos 2021 Cuma gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.42 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları    8,5703 8,5769
Avro         10,0653      10,0715
Sterlin         11,8369  11,8490
İsviçre Frangı    9,2826 9,2872
Japon Yeni      0,0779 0,0776
S. Arabistan Riyali  2,2781 2,2895

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro yeni güne paralel seyirde başladı! Bugünkü dolar - euru kuru ne kadar oldu?

Tayfun Altuntaş
Editör
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