Dolar ve euro yeni güne paralel seyirde başladı! Bugünkü dolar - euru kuru ne kadar oldu? Merkez Bankasının faiz oranını yüzde 19'da sabit bırakmasının ardından dolar ve euro kurunun 13 Ağustos 2021 Cuma günündeki durumu merak konusu oldu. Peki Bugünkü dolar - euru kuru ne kadar oldu, kaç TL 13 Ağustos 2021 Cuma? İşte 13 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

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Döviz kurlarında yaşanan değişim 13 Ağustos 2021 Cuma gününde de vatandaşların odağında yer alırken Yurt içi piyasalar bugün açıklanacak çok sayıda veriye odaklandı. Ancak bu veriler arasında en önemli veri ise haziran ayı ödemeler dengesi istatistikleri olacak. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 10.00 Türkiye, haziran ayı ödemeler dengesi istatistikleri 10.00 Türkiye, temmuz ayı konut satış istatistikleri 12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı dış ticaret dengesi 17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi BUGÜNKÜ DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 13 AĞUSTOS 2021 CUMA ? Dolar kuru 13 Ağustos 2021 Cuma gününde serbest piyasada açılışta 8,5740 TL'den alınıyor, 8,5760 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,0630 TL'den alınıyor, 10,0650 TL'den satılıyor. Öte yandan 12 Ağustos Perşembe günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,5660, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 10,0490 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 13 AĞUSTOS 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 13 Ağustos 2021 Cuma gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.42 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,5703 8,5769 Avro 10,0653 10,0715 Sterlin 11,8369 11,8490 İsviçre Frangı 9,2826 9,2872 Japon Yeni 0,0779 0,0776 S. Arabistan Riyali 2,2781 2,2895 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör euro kuruekonomi