Dolar ve euro yeniden şahlandı! Yükseliş durdurulamıyor! İşte 4 Mart 2021 Perşembe güncel dolar ve euro kuru fiyatları

Döviz kurlarında son günlerde yaşanan yükseliş bir anda yerini düşüşe bırakmıştı. Ancak TÜİK'in açıkladığı verilere göre Şubat ayında enflasyon yeniden artışa geçince bu durum dolar ve euro kurunda yükselişe neden olurken piyasalar Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı konuşmada tahvil piyasasına ilişkin vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

DOLAR, EURO KAÇ TL? 4 MART 2021 PERŞEMBE GÜNCEL DOLAR VE EURO KURU FİYATLARI

Dolar kuru saat serbest piyasada saat 10.15 itibarıyla 7,4193 TL'den alınıyor, 7,4281 'den ise satılıyor. Euro kuru ise 8,9424 TL'den alınıyor, 7,4667 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 7,448 lira oldu. Öte yandan dolar kuru dün en düşük 7,415 TL seviyelerine indi, en yüksek ise 7,3614 seviyesine çıktı.

Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 8,9865 TL olarak kayıtlara geçti. Ayrıca euro dün 8,9449 TL ile günün en düşük değerini gördü, 9,016 TL ile günün en yüksek değerine ulaşmıştı.

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