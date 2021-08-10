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  3. Dolar ve euro yeniden yükseldi, gözler Merkez Bankasına çevrildi! İşte 10 Ağustos 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar ve euro yeniden yükseldi, gözler Merkez Bankasına çevrildi! İşte 10 Ağustos 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Yurt içinde piyasalar TÜİK'in açıkladığı iş gücü verilerini takip ederken döviz kurları bir önceki güne göre yükselişini sürdürürken son durum merak konusu oldu. Peki Dolar- euro kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Ağustos 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar ve euro yeniden yükseldi, gözler Merkez Bankasına çevrildi! İşte 10 Ağustos 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Döviz kurlarındaki değişim haftanın ikinci günü olan 10 Ağustos 2021 Salı gününde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle gözler Merkez Bankasının 12 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirileceği  Para Politikaları Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklanırken bugün TÜİK'in açıkladığı işgücü verileri piyasaların odağında yer aldı. . 

DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 10 AĞUSTOS 2021 SALI  ?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 10 Ağustos 2021 Salı gününde açılışta 8,6400 TL'den alınıyor, 8,6420 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,1660 TL'den alınıyor, 10,1680 TL'den satılıyor.

Öte yandan 9 Ağustos Pazartesi günü dolar kurunun  kapanıştaki satış fiyatı 8,6380, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 10,1530 TL olarak kayıtlara geçti.

 

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 Dolar ve euro yeniden yükseldi, gözler Merkez Bankasına çevrildi! İşte 10 Ağustos 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

10 AĞUSTOS 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

10 Ağustos 2021 Salı gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.41 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları     8,6319   8,6339
Avro          10,1705       10,1832
Sterlin          11,9864   12,0065
İsviçre Frangı     9,4314  0,0784
Japon Yeni       0,0786 0,0784
S. Arabistan Riyali   2,2954 2,3069

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

 

Dolar ve euro yeniden yükseldi, gözler Merkez Bankasına çevrildi! İşte 10 Ağustos 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Tayfun Altuntaş
Editör
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