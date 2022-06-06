Dolar ve euro yükseldikçe yükseliyor! Yatırım yapanlar köşeyi döndü! İşte güncel döviz kuru fiyatları Döviz kurlarını yakından takip edenler yatırım yapanlar güncel kurlardaki son durumu merak ediyor. Dolar ve Euro haftaya yükselişle başladı. Doların satış fiyatı 16,5660 TL, euronun satış fiyatı ise 17,7730 TL olarak belirlendi. İşte 6 Haziran 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

1 5 DOLAR NE KADAR, KAÇ TL 6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ? Serbest piyasada dolar kuru, 6 Haziran 2022 Pazartesi günü 16,5640 TL'den alınırken, 16,5660 TL'den satılıyor.