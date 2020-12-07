Ekonomi ve hukuka ilişkin reform çalışmaları sürerken dolar ve euro kurundaki dalgalı seyir yeni haftada da sürüyor. Dövize yatırım yapmak isteyenler veya söz konusu para birimlerini kullananlar fiyatlar hakkında araştırmalarda bulunuyorlar. Peki Dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? İşte 7 Aralık 2020 Pazartesi dolar ve euro kuru fiyatları...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,44 oranında değişim gösterdi. Saat 11.02 itibariyle bir dolar 7,8276 TL'de alınıyor, 7,8378 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,45 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,4933 TL, satış kuru ise 9,5056 TL’dir.

7 ARALIK PAZARTESİ DOLAR KURU NE KADAR OLDU BUGÜN?

Dolar kuru bugün açılışta 7,8130 liradan alınıyor, 7,8150 liradan satılıyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7890 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

7 ARALIK PAZARTESİ EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında avro 9,4820 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,4840 lira olarak belirlendi. Dünkü günü kapanışta euronun satış fiyatı 9,4640 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

7 Aralık Pazartesi günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

7 Aralık Pazartesi günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 0,16 değer kazanarak 1.330,87 puanla tüm zamanların en yüksek hafta kapanışını gerçekleştirdi. Cuma günü yüzde 0,4 artışla 7,8044'ten günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8140 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu haftanın veri gündeminde; yarın Avro Bölgesi'nde büyüme, çarşamba Çin'de enflasyon ve perşembe ABD'de enflasyon ile cuma günü yurt içinde cari işlemler dengesi verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Öte yandan perşembe günü gerçekleştirilecek ECB toplantısı, Brexit gelişmeleri, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı ve ABD ile Çin arasında artan tansiyonla ilgili taraflardan gelecek açıklamaların da takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.