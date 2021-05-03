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  3. Dolar ve euro yükselişte! Dolar, euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? 3 Mayıs 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kurları

Dolar ve euro yükselişte! Dolar, euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? 3 Mayıs 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kurları

Yurt içinde piyasalar bugün açıklanacak enflasyon verilerine odaklanırken dolar ve euro kuru yeni güne yükselişe başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler Dolar, euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 3 Mayıs 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kurları alış ve satış fiyatı...

Yeni haftanın ilk gününde piyasaların açılmasıyla döviz kurlarındaki son durum da merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftaya göre kurlarda bir yükseliş göze çarpıyor. Dolar kuru 9, 30, euro kuru ise 9,98 TL seviyelerinde seyrediyor.

Öte yandan piyasalar şu verileri takip edecek:

10.00 Türkiye, nisan ayı imalat sanayi PMI

10.00 Türkiye, nisan ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, nisan ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, nisan ayı imalat sanayi PMI

16.45 ABD, nisan ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, nisan ayı ISM imalat sanayi PMI

DOLAR, EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 3 Mayıs Pazartesi gününde açılışta 8,2900 TL'den alınıyor, 8,2920'dan ise satılıyor. Euro kuru ise  9,9740 TL'den alınıyor, 9,9760 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun cuma günü kapanıştaki satış fiyatı, 8,3010  lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı TL 10,0240 olarak kayıtlara geçti.

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3 MAYIS 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI ALIŞ VE SATIŞ FİYATI

3 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.49 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ            SATIŞ

ABD Doları                    8,3182            8,3272

Avro                              10,0020          10,0164

Sterlin                           11,4967          11,5201

İsviçre Frangı                9,0949            9,1056

Japon Yeni                    0,0765            0,0756

S. Arabistan Riyali         2,2105           2,2216

Norveç Kronu                0,9942           1,0002

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI

Dolar ve euro yükselişte! Dolar, euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? 3 Mayıs 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kurlarDolar ve euro yükselişte! Dolar, euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? 3 Mayıs 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kurlar

Tayfun Altuntaş
Editör
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