Dolar ve euro yükselişte! Dolar, euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? 3 Mayıs 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kurları Yurt içinde piyasalar bugün açıklanacak enflasyon verilerine odaklanırken dolar ve euro kuru yeni güne yükselişe başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler Dolar, euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 3 Mayıs 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kurları alış ve satış fiyatı...

A+ A-

Yeni haftanın ilk gününde piyasaların açılmasıyla döviz kurlarındaki son durum da merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftaya göre kurlarda bir yükseliş göze çarpıyor. Dolar kuru 9, 30, euro kuru ise 9,98 TL seviyelerinde seyrediyor. Öte yandan piyasalar şu verileri takip edecek: 10.00 Türkiye, nisan ayı imalat sanayi PMI 10.00 Türkiye, nisan ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE 10.55 Almanya, nisan ayı imalat sanayi PMI 11.00 Avro Bölgesi, nisan ayı imalat sanayi PMI 16.45 ABD, nisan ayı imalat sanayi PMI 17.00 ABD, nisan ayı ISM imalat sanayi PMI DOLAR, EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 3 Mayıs Pazartesi gününde açılışta 8,2900 TL'den alınıyor, 8,2920'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 9,9740 TL'den alınıyor, 9,9760 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun cuma günü kapanıştaki satış fiyatı, 8,3010 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı TL 10,0240 olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI ALIŞ VE SATIŞ FİYATI 3 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.49 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,3182 8,3272 Avro 10,0020 10,0164 Sterlin 11,4967 11,5201 İsviçre Frangı 9,0949 9,1056 Japon Yeni 0,0765 0,0756 S. Arabistan Riyali 2,2105 2,2216 Norveç Kronu 0,9942 1,0002 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI Tayfun Altuntaş Editör euro kuruserbest piyasa