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Dolar ve euro yükselişte! Gözler piyasa döviz kurlarında! İşte 4 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kuru 4 Ağustos 2021 Salı gününe bir önceki güne göre yükselişle başlarken döviz kurlarındaki son durum merak konusu oldu. Peki Dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları..

Dolar ve euro yükselişte! Gözler piyasa döviz kurlarında! İşte 4 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Döviz kurlarında yaşanan düşüş devam ederken, bugün dolar ve euro yükselişe geçti. Yurt içi piyasalar, TÜİK'in açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyonun artmasıyla döviz kurlarındaki son durum da merak konusu oldu. 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı ÜFE

17.00 ABD, haziran ayı fabrika siparişleri

DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 4 AĞUSTOS 2021 SALI?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 3 Ağustos 2021 çarşamba gününde açılışta 8,4052 TL'den alınıyor, 8,4125 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 9,9782 TL'den alınıyor, 9,9883 TL'den satılıyor.

Öte yandan 3 Temmuz Salı günü dolar kurunun  kapanıştaki satış fiyatı 8,4053 TL , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 9,9891 TL olarak kayıtlara geçti.

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Dolar ve euro yükselişte! Gözler piyasa döviz kurlarında! İşte 4 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

4 Ağustos 2021 Çarşamba gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 08.53 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

 ALIŞSATIŞ
ABD Doları 8,39868,4091
Avro9,98339,9913
Sterlin11,6997 11,6343
İsviçre Frangı   9,28859,2955
Japon Yeni 0,07750,0768
S. Arabistan Riyali 2,23272,2439


Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro yükselişte! Gözler piyasa döviz kurlarında! İşte 4 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

 

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