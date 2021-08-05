Dolar ve euro yükseliyor! Gözler piyasa döviz kurlarında! İşte 5 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları Dolar ve euro kuru 5 Ağustos 2021 Perşembe gününe bir önceki güne göre yükselişle başlarken döviz kurlarındaki son durum merak konusu oldu. Peki Dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları..

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Döviz kurlarında yaşanan düşüş devam ederken, bugün dolar ve euro yükselişe geçti. Yurt içi piyasalar, TÜİK'in açıklayacağı Ağustos ayı enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyonun artmasıyla döviz kurlarındaki son durum da merak konusu oldu. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 10.00 Türkiye, temmuz ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE 12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı ÜFE 17.00 ABD, haziran ayı fabrika siparişleri DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 5 Ağustos 2021 Perşembe gününde açılışta 8,4939 TL'den alınıyor, 8,4939 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,06 TL'den alınıyor, 10,07 TL'den satılıyor. Öte yandan 4 Ağustos Çarşamba günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,4785 TL , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,04 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 5 Ağustos 2021 Perşembe gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 08.40 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,4929 8,5056 Avro 10,05 10,06 Sterlin 11,80 11,82 İsviçre Frangı 9,3625 9,3728 Japon Yeni 7,73 7,76 S. Arabistan Riyali 2,2606 2,2719 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) kurenflasyonyükselişpiyasa