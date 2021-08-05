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Dolar ve euro yükseliyor! Gözler piyasa döviz kurlarında! İşte 5 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kuru 5 Ağustos 2021 Perşembe gününe bir önceki güne göre yükselişle başlarken döviz kurlarındaki son durum merak konusu oldu. Peki Dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları..

Dolar ve euro yükseliyor! Gözler piyasa döviz kurlarında! İşte 5 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Döviz kurlarında yaşanan düşüş devam ederken, bugün dolar ve euro yükselişe geçti. Yurt içi piyasalar, TÜİK'in açıklayacağı Ağustos ayı enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyonun artmasıyla döviz kurlarındaki son durum da merak konusu oldu. 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı ÜFE

17.00 ABD, haziran ayı fabrika siparişleri

DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 5 Ağustos 2021 Perşembe gününde açılışta 8,4939 TL'den alınıyor, 8,4939 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,06 TL'den alınıyor, 10,07 TL'den satılıyor.

Öte yandan 4 Ağustos Çarşamba günü dolar kurunun  kapanıştaki satış fiyatı 8,4785 TL , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,04  TL olarak kayıtlara geçti.

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Dolar ve euro yükselişte! Gözler piyasa döviz kurlarında! İşte 5 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

 

5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

5 Ağustos 2021 Perşembe gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 08.40 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

 ALIŞSATIŞ
ABD Doları 

8,4929

8,5056

Avro10,05

10,06

Sterlin
11,80
 
11,82
İsviçre Frangı   
9,3625
9,3728
Japon Yeni 7,73
7,76
S. Arabistan Riyali 
2,2606
2,2719

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro yükselişte! Gözler piyasa döviz kurlarında! İşte 5 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

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