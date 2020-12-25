Dolar ve euroda son durum! Dolar kaç TL? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu 25 Aralık 2020 Cuma ?

Piyasaların ve vatandaşların merakla beklediği gün geldi. Merkez Bankası, 2020 yılının son Para Politikaları Kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve politika faizini 200 baz puan artırdı. Karar sonrası yüzde 15 olan faizler yüzde 17'ye yükseldi. Karar sonrası dolar ve euro kuru düşün düşüşe geçerken borsa yükselişe başladı. Peki Dolar kaç TL? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu 25 Aralık 2020 Cuma ? İşte güncel döviz kurları...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde 0,16 oranında değişim gösterdi. Saat 10.18 itibariyle bir dolar 7,5821 TL'de alınıyor, 7,5961 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,26 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,2449 TL, satış kuru ise 9,2631 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR 25 ARALIK 2020 CUMA ?

Dolar kuru bugün açılışta 7,5780 liradan alınıyor, 7,5800 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5670 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO FİYATI

Piyasaların açılışında avro 9,2500 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 9,2520 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,2190 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

25 Aralık Cuma günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

25 Aralık Cuma günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN FAİZ KARARINI OLUMLU BULDU

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası borsa rekorlara, döviz kurları da gerilemeye devam etti. TCMB, dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında, 1 hafta vadeli repo faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardı. Karar sonrası dolar/TL 7,5520 seviyesini gördü ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 7,5677'den tamamladı. Dolar/TL, bugün ise bankalararası piyasanın açılışında 7,5810 seviyesinde işlem görüyor.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,59 değer kazancıyla günü 1.426,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.432,28 puana taşıdı.

Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve karar metninde yer alan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusunun Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

TCMB tarafından atılan adımların, Banka'nın kredibilitesini artırması açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan analistler, karar metnindeki ifadelerin, bundan sonraki dönemde sözle yönlendirmelerin de daha etkili şekilde kullanılacağına işaret ettiğini söyledi.

Analistler, bugün reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endekslerinin takip edilebileceğini belirterek, yurt dışı borsaların kapalı olması nedeniyle yurt içinde de düşük hacimli bir seyir izlenebileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.455 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.