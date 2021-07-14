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  3. Dolar ve euronun gözü Merkez Bankasının faiz kararında! Serbest piyasada dolar - euro ne kadar, kaç TL? İşte güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar ve euronun gözü Merkez Bankasının faiz kararında! Serbest piyasada dolar - euro ne kadar, kaç TL? İşte güncel döviz kuru fiyatları...

Merkez Bankasının Temmuz ayına ilişkin faiz kararını açıklayacağı 14 Temmuz 2021 Çarşamba gününde yükselişle başladı. Bu kapsamda döviz kurlarındaki son durumu merak edenler Serbest piyasada dolar - euro ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Temmuz 2021 Çarşamba güncel döviz kuru fiyatları...

Piyasalar, 14 Temmuz 2021 Çarşamba gününde çok sayıda veriyi takip edecek. Yurt içinde piyasalar saat 14.00'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyecek. Toplantından çıkacak karar döviz kurlarının artış ve azalış eğilimlerini etkileyecek, piyasaların güvenini ölçecek. Öte yandan döviz kurlarındaki son durum da yeni günde merak ediliyor. Bu kapsamda Serbest piyasada dolar - euro ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Temmuz 2021 Çarşamba güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları...

SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL 14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA ?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 14 Temmuz 2021 Çarşamba gününde açılışta 8,6360 TL'den alınıyor, 8,6380 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,1760 TL'den alınıyor, 10,1780 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6040, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,1830 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Dolar ve euro kritik seviyede takılı kaldı! Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

14 Temmuz 2021 Çarşamba gününe döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.08 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                     8,6342               8,6379

Avro                              10,1784              10,1876

Sterlin                           11,9474              11,9602

İsviçre Frangı                9,4058                9,4134

Japon Yeni                    0,0782                0,0781

S. Arabistan Riyali        2,2932                2,3047

Norveç Kronu               0,9787                0,9846

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro kritik seviyede takılı kaldı! Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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