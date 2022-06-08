Dolar ve euronun yükselişi durmuyor! Dolar 17 TL'ye dayandı, euro 18 TL'yi aştı, yatırımcı köşeyi döndü! İşte güncel döviz fiyatları...
Dolar ve euronun yükselişi durmuyor! Dolar 17 TL'ye dayandı, euro 18 TL'yi aştı, yatırımcı köşeyi döndü! İşte güncel döviz fiyatları...
Döviz kurlarında yaşanan artış, hafta başından bu yana devam ediyor. 8 Haziran 2022 Çarşamba gününde dolar kurunun satış fiyatı 17 TL sınırına dayanırken, euro kuru ise 18 TL'yi aşarak rekor kırdı. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 8 Haziran 2022 Çarşamba güncel döviz kuru fiyatları haberimizde...