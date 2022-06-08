Dolar ve euronun yükselişi durmuyor! Dolar 17 TL'ye dayandı, euro 18 TL'yi aştı, yatırımcı köşeyi döndü! İşte güncel döviz fiyatları... Döviz kurlarında yaşanan artış, hafta başından bu yana devam ediyor. 8 Haziran 2022 Çarşamba gününde dolar kurunun satış fiyatı 17 TL sınırına dayanırken, euro kuru ise 18 TL'yi aşarak rekor kırdı. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 8 Haziran 2022 Çarşamba güncel döviz kuru fiyatları haberimizde...

1 5 DOLAR NE KADAR, KAÇ TL 8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA? Serbest piyasada dolar kuru, 8 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 08.10 itibarıyla 16,8592 TL'den alınırken, 16,8671 TL'den satılıyor.