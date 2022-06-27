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Dolar yatırımcıları güne mutsuz başladı! Döviz kurlarındaki düşüş devam ediyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Vatandaşlar, döviz kurlarının haftanın ilk gününe nasıl başladığını merak ediyor. Döviz kurları güne düşüşle başladı. Doların alış fiyatı 16,6010 TL, satış fiyatı ise 16,6150 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 27 Haziran 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar yatırımcıları güne mutsuz başladı! Döviz kurlarındaki düşüş devam ediyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları 117

Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar, ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler, döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Sizler tarafından merak edilen soruları araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte saat 08.00 itibariyle serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...