Dolar yükseldi, altın fiyatları fırladı! Gram altın hiç bu kadar yükselmemişti! İşte 12 Ekim 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları Döviz kurunda yaşanan artışla paralel olarak altın fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Gram altın 511 TL seviyelerine kadar çıkarken son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? 12 Ekim 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

1 14 İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 12 Ekim 2021 Salı gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Sizler için 12 Ekim 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...