Dolar yükseldi, altın fiyatları fırladı! Gram altın hiç bu kadar yükselmemişti! İşte 12 Ekim 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları
Dolar yükseldi, altın fiyatları fırladı! Gram altın hiç bu kadar yükselmemişti! İşte 12 Ekim 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları
Döviz kurunda yaşanan artışla paralel olarak altın fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Gram altın 511 TL seviyelerine kadar çıkarken son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? 12 Ekim 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...