Dolar yükseldi, altın fiyatları fırladı! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL ? 2 Haziran 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları Ekonomi haberleri: Dolar kurunda yaşanan artışın ardından altın fiyatları da 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe yükselişle başladı. Son durumu merak edenler de Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları...

1 15 Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi anlık olarak takip ediliyor. Bu kapsamda haftanın üçüncü günü olan 2 Haziran 2021 Çarşamba gününde altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor.