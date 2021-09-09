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  3. Dolar yükseldi, altın fiyatları yeniden fırladı! Yatırımcı geri adım attı! İşte 9 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları

Dolar yükseldi, altın fiyatları yeniden fırladı! Yatırımcı geri adım attı! İşte 9 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları

Döviz kurlarında yaşanan artışla birlikte altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı. Gram altın yeniden 488 TL'ye kadar çıkarken son durum da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 9 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Dolar yükseldi, altın fiyatları yeniden fırladı! Yatırımcı geri adım attı! İşte 9 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen yatırım aracı olan altının fiyatları gün içinde birçok çok kez değişime uğruyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 9 Eylül 2021 Perşembe gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 9 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...