Dolar yükseldi, altın fiyatları yeniden fırladı! Yatırımcı geri adım attı! İşte 9 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları
Dolar yükseldi, altın fiyatları yeniden fırladı! Yatırımcı geri adım attı! İşte 9 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları
Döviz kurlarında yaşanan artışla birlikte altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı. Gram altın yeniden 488 TL'ye kadar çıkarken son durum da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 9 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...